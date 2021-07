Generale repetitie Tokio: Bromell is sprintfavoriet, kopzorgen voor rivale Thiam

Moest Trayvon Bromell zich zorgen maken voor Tokio? De Amerikaanse sprinter, die de snelste tijd van het jaar op zijn naam heeft staan (9"77), verloor vorige week voor het eerst sinds 2020 in Monaco.

Maar in Gateshead toonde hij dat hij topfavoriet is voor olympisch goud. Hij klopte Ronnie Baker, de winnaar in Monaco, en Fred Kerley, de nummer 3 op de olympische trials in de VS, in een tijd van 9"98.

Ook de Nederlandse Femke Bol kende een goede generale repetitie voor de Spelen. Vorige week liep ze in Oslo nog een persoonlijk record op de 400 meter horden (52"37), in Gateshead volstond 53"24 voor de zege.

Het was ook uitkijken naar de terugkeer van Katarina-Johnson Thompson. De wereldkampioene zevenkamp en grote rivale van Nafi Thiam scheurde eind vorig jaar haar achillespees. De Britse is hersteld en timmerde in Gateshead verder aan haar olympische voorbereiding.

Maar in het verspringen raakte ze niet verder dan 6m10 en de laatste plek, ver onder haar persoonlijk record van 6m92. Niet meteen de olympische opkikker die ze zocht. De overwinning ging naar de Oekraïense Maryna Bekh-Romantsjoek.