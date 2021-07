Bert De Backer stopt met koersen: "De nieuwsgierigheid naar wat komt, is groter"

Bert De Backer schoof vanavond voor de tweede dag op rij als analist aan in Vive le Vélo. Toen Karl Vannieuwkerke hem vroeg hoelang hij nog profrenner wou blijven kwam De Backer met een verrassend antwoord. "Nog een zestal maanden, ik ga stoppen op het einde van het jaar."

"Ik wou het jaar per jaar bekijken en elke keer op het einde van het jaar beslissen of ik wou stoppen. Dat was nu weer al een tijdje aan de gang. Ik heb nu het gevoel dat de nieuwsgierigheid naar wat er komt groter is dan de energie die ik erin zou moeten steken om de komende drie maanden te beslissen of ik al dan niet nog zou voortdoen."

"Mijn ego is al een tweetal jaar klaar met koers. Ik heb het niet nodig om nog een jaar extra te doen en mij te bewijzen. Maar het zal sowieso raar zijn om iets anders te moeten zoeken. Dat zal volgend jaar zo zijn, maar over 10 jaar ook, want fietsen zelf vind ik fantastisch."

"Ik heb me fantastisch geamuseerd op mijn berg tijdens mijn hoogtestage in Andorra. Daar had ik veel tijd om na te denken. De laatste dagen heb ik met mijn vrouw erover gesproken. Ik zou het nog lang kunnen doen denk ik, maar er zouden ook geen 10 ploegen met contract komen."

"Als ik nu nog 3 maanden zou moeten zoeken naar een ploeg, dan zou dat ook veel plezier wegnemen van mijn laatste maanden als renner."

Een plan voor na zijn sportieve carrière is er nog niet. "Ik hoop dat ik mezelf kan verrassen. Ik had het geluk dat ik de voorbije jaren betaald werd om mijn passie te doen. Ik geloof dat dat nog altijd kan. Wat die passie wordt, dat is afwachten."