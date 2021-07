Dé vraag: Djokovic, Federer of Nadal? "Momenteel is Novak overduidelijk de beste"

Een blik op de naakte cijfers is veelzeggend: Novak Djokovic heeft nu evenveel grandslamtitels als Roger Federer en Rafael Nadal, maar won meer Masters 1.000 toernooien, stond het langst op de nummer 1-positie en leidt in de onderlinge confrontaties met Nadal en Federer.

Maar is hij nu ook de GOAT (Greatest of All Time)? "Hij komt in de buurt", zegt Van Herck. "Maar kijk je alleen naar resultaten of hou je ook rekening met andere zaken. Het is een moeilijk thema, omdat er altijd een persoonlijke voorkeur is."

"Als je puur naar de resultaten kijkt, is het duidelijk dat Djokovic domineert. Hij won dit seizoen al 3 grand slams en maakt kans op de golden slam, de 4 grandslamtitels in één jaar. Op dit moment is hij overduidelijk de beste", aldus Van Herck.

"Hij is momenteel fitter dan Nadal en Federer en ook mentaal steekt hij erbovenuit. Terwijl Federer en Nadal pieken naar bepaalde toernooien, speelt Djokovic een redelijk volledig schema. En dan nog zijn we verbaasd als hij een wedstrijd verliest. Dat zegt veel over zijn uitstraling."