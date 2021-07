Coronavirus stuurt voorbereiding Belgian Cats in de war: 2 oefenmatchen geannuleerd

Ook de Chinese zeilploeg kan zich momenteel niet in de meest ideale omstandigheden voorbereiden op de Spelen. Ze verblijven op het eiland Enoshima waar de zeilcompetities georganiseerd worden.

Het hotel ontvangt ook plaatselijke toeristen waardoor de atleten volgens verantwoordelijken van de Chinese zeilploeg het risico lopen besmet te worden met het coronavirus in de gemeenschappelijke ruimtes.

"We overleggen momenteel met het organisatiecomité", verklaarde Zhang Xiaodong, voorzitster van de Chinese zeilfederatie. "Er is een verdieping gereserveerd voor het Chinese team. Maar dat er contact is met toeristen is duidelijk een risico."