Van een gewapende overval tot mascotte-mopjes: wat u nog niet wist over Italië

Dat de Italianen onwaarschijnlijk goed kunnen voetballen, zag u al. Maar wist u dat Leonardo Bonucci ooit een overvaller overmeesterde in een Ferrari-garage? Of dat Lorenzo Insigne niet graag met mascottes het veld oploopt? Dit zijn de EK-finalisten zoals u ze nog niet kende. In deel 2: de verwachte basiself van Italië.

Gianluigi Donnarumma: de "geldwolf"

3 matchen - 3 clean sheets - 3 tegengoals Mama Marinella had steevast zijn identiteitskaart op zak tijdens jeugdwedstrijden. Niemand kon namelijk geloven dat Donnarumma - rond de 1,80 meter op zijn 12e - niet ouder was dan dan zijn tegenstanders. De doelman kreeg de weinig benijdenswaardige bijnaam "Dollarumma" van de Milan-fans omdat zijn beruchte makelaar Mino Raiola er niet voor terugdeinsde om hoog spel te spelen in de contractonderhandelingen. Tijdens een beloftewedstrijd van Italië in Krakau werden zelfs geldbiljetten naar de doelman gegooid. Trekt straks naar PSG, maar zal daar niet zijn geliefde rugnummer 99 kunnen kiezen. In Frankrijk zijn slechts drie nummers toegestaan voor doelmannen: 1, 16 en 30. Verloor nog nooit een strafschoppenreeks.

Giovanni Di Lorenzo: de laatbloeier

5 matchen - 0 goals - 0 assists Was vroeger spits met de bijnaam Batigol, door zijn staalharde schoten. Bij Lucchese als rechtsachter ingezet "uit noodzaak omdat er geen verdedigers waren". Een echte laatbloeier. Speelde op zijn 24e nog in de Serie C, maar stond 2 jaar later al in de Champions League met Napoli. Leuk weetje: speelde sinds 2015 alleen voor clubs in blauw-wit: Matera, Empoli, Napoli en de nationale ploeg.

Giovanni Di Lorenzo voetbalt in het blauw.

Leonardo Bonucci: de held

6 matchen - 0 goals - 0 assists

Onbevreesd - op én naast het veld. Slachtoffer van een gewapende hold-up toen hij een Ferrari ging uitkiezen in de garage. Kreeg een pistool op zich gericht, maar sloeg de overvaller op de grond wanneer die zijn horloge wou meegraaien. Zoontje Lorenzo is vurig supporter van stadsrivaal Torino. Bij de kampioensviering van Juventus in 2017 liep het ventje met een lang gezicht rond in een zwart-wit gestreept shirt. Bonucci's carrière hing tijdens zijn puberteit even aan een zijden draadje. Kampte door een groeispurt met de ziekte van Osgood-Schlatter, een botaandoening die de knieën aantast. Zijn andere zoontje Matteo onderging enkele jaren geleden een zware rugoperatie, waarna complicaties opdoken. Bonucci overwoog toen zelfs om te stoppen met voetballen. Nu gaat het gelukkig beter met de jongen.

Giorgio Chiellini: de academicus

4 matchen - 0 goals - 0 assists

Meer dan een beenharde verdediger. Studeerde enkele jaren geleden cum laude af als master in de economie aan de universiteit van Turijn. Schreef zijn thesis over het businessmodel van Juventus en werd daarvoor beloond met de maximumscore. Wou nochtans eerst geneeskunde studeren in navolging van zijn vader - een orthopedisch chirurg -, maar de combinatie met het profvoetbal was onmogelijk. Debuteerde als schrijver door als co-auteur te fungeren bij een boek over Juventus-legende Gaetano Scirea. Och ja, Chiellini was het slachtoffer van de wereldberoemde beet van Luis Suarez op het WK 2014.

Emerson: de genaturaliseerde

2 matchen - 0 goals - 0 assists

Pas een maand voor het EK genaturaliseerd. Geboren en getogen Braziliaan, die het wachten op een selectie voor de Seleçao beu was. Kon dankzij voorouders in Rossano ook uitkomen voor Italië. Groeide op in het Braziliaanse zaalvoetbal, maar verkaste dan naar Santos. Eerst als spits, dan als middenvelder en per toeval als rechtsback. “Normaal voor één wedstrijd, maar ik deed het goed." Kwam dit seizoen slechts aan 89 speelminuten voor Chelsea in de Premier League. Was ook op dit EK geen eerste keuze tot de blessure van Spinazzola.

Nicolo Barella: de kwebbelaar

5 matchen - 1 goal - 2 assists

Enorme fan van de NBA, de Amerikaanse basketcompetitie. Gaf zijn hond, een Staffordshire Bull Terriër, de naam LeBron. Vergeleek ploegmaat Romelu Lukaku al met Shaquille O'Neal: "Op training hebben we drie man nodig om hem af te stoppen." De twee houden er overigens van om met elkaar te bekvechten. "Hij kwebbelt de hele tijd", vertelde Lukaku bij DAZN. "We bekvechten elke dag. Zelfs aan de ontbijttafel. Wanneer we naar het trainingsveld wandelen, vallen we mekaar verbaal aan.”

Barella vierend met Lukaku.

Jorginho: de penalty-revolutionair

6 matchen - 0 goals - 0 assists

Een penalty-expert. Introduceerde een hele nieuwe techniek door een sprongetje te maken - en naar de keeper te kijken - bij het trappen van een strafschop. (Bekijk hieronder de beelden) De Italiaan met Brazilaanse roots vervulde de grote droom van zijn moeder. Zij wou het zelf maken als voetbalster, maar slaagde daar niet in. Dus investeerde ze al haar tijd in de carrière van haar zoon. Met het weinige geld dat ze had, kocht ze zijn eerste bal en voetbalschoenen. Daarnaast was ze ook zijn eerste coach en verplichtte ze hem zelfs tot trainingen op het strand en in de zaal. "Ik heb alles aan mijn moeder te danken", meent Jorginho.

Marco Verratti: de trouwe

4 matchen - 2 goals - 1 assist

Sliep als 14-jarige twee weken lang in een auto samen met zijn familie nadat een aardbeving lelijk huis had gehouden in Midden-Italië. Kon op heel jonge leeftijd al rekenen op interesse van Atalanta en Juventus. Maar tekende voor 5.000 euro en 10 kaartjes voor de match tegen Juventus (toen in de Serie B) bij jeugdliefde Pescara. Na een fenomenale jeugdmatch tegen de U16 van Milan probeerde die club hem alsnog binnen te lijven. Vertegenwoordigers liepen de kleedkamer binnen met een cheque van 300.000 euro voor Pescara en een geweldig contract, maar Verratti wou blijven. Speelde als enige van de Italiaanse selectie nog nooit in de Serie A. Verratti voetbalt al bijna 10 jaar voor de Franse grootmacht PSG.

Marco Verratti in actie tegen Spanje.

Federico Chiesa: de zoon van z'n vader

6 matchen - 2 goals - 0 assists



Zoon van ex-international Enrico, die scoorde op het EK '96 in Engeland. Die speelde nog samen met onder meer Roberto Mancini en Gianluigi Buffon. Het zette de doelman aan het denken: "Het was de eerste keer dat ik tegen de zoon van één van mijn vrienden speelde. Ik dacht dat het tijd was om te stoppen."

Chiesa spreekt vloeiend Engels na zijn tijd in de internationale school van Firenze. Studeerde nadien sportwetenschappen een de universiteit.

Dit was niet het eerste EK dat hij België pijn deed. Op het EK voor beloften in 2019 liet hij zich opmerken tegen de jonge Duivels door op de hand van Saelemaekers te gaan staan én een heerlijk doelpunt te scoren.

Federico Chiesa en Alexis Saelemakers tijdens een beloftematch.

Ciro Immobile: de gamer

5 matchen - 2 goals - 2 assists

Verslaafd aan games. Onder meer FIFA en F1. Nam eerder dit jaar zelfs deel aan de virtuele Grote Prijs van China met F1-coureur Charles Leclerc en Rode Duivel Thibaut Courtois. De twee eindigden wel in de achterhoede. Zijn vrouw Jessica houdt er wel van om haar man te treiteren. Zo post ze regelmatig videos waarin ze (zonder succes) Ciro om aandacht vraagt tijdens het gamen. Of durft ze het zelfs aan om de stekker uit het stopcontact uit te trekken (zie video hieronder). Won vorig jaar de Europese Gouden Schoen door 36 keer raak te schieten voor Lazio. Troefde daarmee onder meer Robert Lewandowski (34) en Cristiano Ronaldo (31) af.

Lorenzo Insigne: de kleine

5 matchen - 2 goals - 0 assists

Stond symbool voor de tragedie van Italië in 2017. Toen trainer Gian Piero Ventura bij een achterstand tegen Zweden vroeg aan Daniele De Rossi om op te warmen, wees die naar ploegmaat Insigne. "Waarom moet ik er in hemelsnaam op? We moeten winnen!"