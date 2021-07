Junior Jools Melis snelt naar brons op Europees kampioenschap BMX in Zolder

Voormalig Europees kampioene Elke Vanhoof slaagde er recent in om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio, maar voor een finaleplaats op het EK in eigen land kwam ze net tekort. Vanhoof werd vijfde in haar halve finale, terwijl enkel de top vier mocht strijden voor de medailles.

Ruben Gommers werd in de halve finales bij de mannen uitgeschakeld met een zevende plek.

Bij de jongens viel er wel een Belgische medaille te noteren, een voor Jools Melis. Hij veroverde brons na een valpartij van een concurrent.

Melis was de enige Belgische jeugdrenner die erin was geslaagd door te stoten tot de finales