De Bie hangt na seizoen fiets aan de haak: "Geen return on investment meer"

Hij won onder meer het eindklassement in de Driedaagse van West-Vlaanderen (2016) en ritten in de Ster van Bessèges (2018) en Ronde van Luxemburg (2015). Maar onze landgenoot zet na dit seizoen dus een punt achter zijn profcarrière.

Sean De Bie, die door zijn carrière heen zowel op de weg als in het veld actief was, koerst dit jaar voor Bingoal Pauwels Sauces WB. Eerder in zijn loopbaan droeg hij ook lange tijd het shirt van de Lotto-ploeg.

Lees hier het statement van Sean De Bie:

"Er zijn verschillende redenen die achter deze beslissing schuilen, maar kort samengevat is er de laatste jaren - naar mijn gevoel - te weinig 'return on investment'. Zowel op fysiek, mentaal als emotioneel vlak."

"De angst om mezelf elke dag in het hedendaagse verkeer te begeven maakt deze beslissing alleen maar sterker. Ik kan me inbeelden dat veel mensen verbaasd zijn dat ik op deze leeftijd stop, maar het is een zeer overwogen beslissing, gemaakt in overleg met mijn familie."



"Ondanks dit besluit wil ik benadrukken dat ik nog steeds ambities heb voor dit seizoen, en het beste van mezelf wil geven, tot de laatste wedstrijd."



"Tot slot wil ik graag mijn ouders bedanken die de allergrootste investeringen hebben gedaan, mijn supporters die steeds op post waren en aan alle mensen die ik ben tegengekomen tijdens mijn wielerloopbaan en die steeds het beste in mij hebben bovengehaald."