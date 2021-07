Russische hoogspringer Danil Lisenko krijgt dopingschorsing van 4 jaar

Lisenko zou de dopingregels meerdere keren aan zijn broek hebben gelapt. De vicewereldkampioen van 2017 gaf zijn whereabouts niet correct door, waardoor tussentijdse dopingcontroles niet mogelijk waren.

Hij krijgt ook een schorsing van 4 jaar voor valsheid in geschrifte. . De schorsing gaat in met terugwerkende kracht, op 3 augustus 2018, de dag dat hij voorlopig geschorst werd.

De Rus kreeg wel twee jaar strafvermindering, "omdat hij meewerkte met de AIU". Zo praatte hij de ex-verantwoordelijken van Rusaf, de Russische atletiekfederatie, Dmitri Chliakhtine en Artur Karamyan, aan de galg.

Lisenko zal dus vanaf 3 augustus 2022 weer aan wedstrijden kunnen deelnemen. Hij mist daardoor wel de Olympische Spelen in Tokio dit jaar en het WK atletiek in Eugene in de VS in 2022.