Cavendish: "Deze eerste rustdag voelt meer als een tweede, iedereen is kapot"

"Ik kan me niet herinneren dat een eerste rustdag voelt zoals een tweede, iedereen is kapot", valt Mark Cavendish met de deur in huis. "Toch was het een ongelooflijke week, zeker voor ons."

Ook wereldkampioen Julian Alaphilippe sluit zich aan bij de Brit. "Het was een week vol emoties en loodzware ritten, maar we zijn trots op ons begin van de Tour. We zijn opgetogen dat het een rustdag is en stomen ons klaar voor wat nog komt."