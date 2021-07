Nieuw PR voor Croenen op 100 meter vlinderslag in klein bad

Met een nieuw persoonlijk record bewees Croenen in Nederland dat hij stilaan klaar is voor de Olympische Spelen in Tokio. Op de Speedo Fast Water Meet eindigde onze landgenoot uiteindelijk 2e achter de Nederlander Thomas Verhoeven (51"29).

Hoewel Croenen in Tokio de 200 meter vlinderslag zwemt. Doet deze prestatie alleen maar het beste verhopen. Samen met Fanny Lecluyse (100 en 200 meter schoolslag) verdedigt hij de Belgische eer in het zwembad op de Spelen.

Wie ook een knappe prestatie neerzette in Nederland was Alexandre Marcourt, die maar nipt boven zijn Belgisch record bleef op de 100 meter rugslag in klein bad. De 22-jarige Marcourt won de finale in 51"79, maar 3 honderdsten boven zijn record uit de manches.

In zijn 2e discipline, de 200 meter vrije slag, zette Marcourt een tijd neer van 1'44"50, waardoor hij van 16 tot 21 december naar het WK korte baan in Abu Dhabi mag.