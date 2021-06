Het moment van Karl: "Prachtige beelden van Alpecin-Fenix na de finish. Het delirium!"

"Achter die 2 wordt er nog gevallen maar dat hebben ze niet gezien, want toen hadden ze het ruime sop al gekozen. 1 en 2 in de derde rit van de Tour: Merlier en Philipsen."

"Die ploegmaats zijn Jasper Philipsen, Jonas Rickaert en Tim Merlier. Rickaert gaat aan op het goede moment, Philipsen neemt over en Merlier gaat er nog eens over."

"Mathieu van der Poel gaat - in de gele trui - aan op 2 km van de finish. Hij trekt een streepje van dik een kilometer om zijn ploegmaats in een zetel te zetten."

"De derde rit in de Tour bracht een tweede etappezege voor Alpecin-Fenix", begint onze host. "En dat mag je letterlijk nemen, want het was een ploegzege."

Het delirium na de finish

"Na die finish bereiken ons fantastische beelden van die mannen", gaat Karl Vannieuwkerke voort. "Ze vinden elkaar aan een rondpunt en daar begint het delirium. Ze vallen elkaar in de armen, ze knuffelen en zeggen allerlei lieve en minder lieve woordjes."



"Je ziet dat er een enorme sfeer hangt in die ploeg. Ze hebben nu 2 van de 3 etappes gewonnen en ik ben ervan overtuigd dat ze er nog gaan winnen. Ik vraag me alleen af wanneer Mathieu uit de Tour stapt, want hij wil ook nog eens olympisch kampioen in het mountainbike worden."

"In elk geval: Alpecin-Fenix is dé ploeg van de Ronde van Frankrijk tijdens die eerste 3 dagen."