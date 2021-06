Allebei op 16: David Goffin zakt plek op ranking, status quo Elise Mertens

Lager op de ranking behouden Kimmer Coppejans (191e) en Ruben Bemelmans (217e) hun plaats. Zij verloren allebei in de kwalificaties van Wimbledon, zodat er geen enkele Belgische man op de hoofdtabel staat van het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

De Rus Daniil Medvedev veroverde in Mallorca zijn eerste titel op gras en verstevigde daarmee zijn tweede plaats op de ranking, achter de Serviër Novak Djokovic. De Spanjaard Rafael Nadal, er evenmin bij op Wimbledon, blijft derde.

Die won afgelopen weekend op het gras in Eastbourne zijn 5e ATP-titel en wipt van 18 naar 15. Het is de enige wijziging in de top dertig.

Goffin staat momenteel aan de kant met een enkelblessure en doet daarom ook niet mee aan Wimbledon. Hij wordt in het klassement voorbijgegaan door de Australiër Alex de Minaur.

Elise Mertens blijft 16e, Barty nog steeds op 1

Elise Mertens behoudt dan weer de 16e plaats op de nieuwe wereldranking in het vrouwentennis. Ze kende afgelopen week geen al te beste voorbereiding op Wimbledon. Op het gras in Eastbourne verloor ze in haar eerste wedstrijd van de Amerikaanse Cori Gauff (WTA-23).

In de openingsronde van Wimbledon treft ze de Britse wildcard Harriet Dart (WTA-142). Met Alison Van Uytvanck (WTA-57) en qualifier Greet Minnen (WTA-118, +1) staan nog twee Belgen op de hoofdtabel. Kirsten Flipkens (WTA 95), de derde Belg in de top 100, is nog onvoldoende hersteld van een enkelblessure.

De Australische Ashleigh Barty behoudt de eerste plaats voor de Japanse Naomi Osaka, die afzegde voor het toernooi, en de Roemeense Simona Halep, de titelverdedigster in Londen, maar geblesseerd afwezig.

Voor de enige verandering in de top 10 zorgt de Tsjechische Petra Kvitova. Zij haalde in Bad Homburg de halve finales en wipt van twaalf naar tien.

Angelique Kerber won de titel in eigen land, maar wordt daar niet voor beloond op de ranking. Ze blijft 28e. De Letse Jelena Ostapenko springt dankzij haar eindzege in Eastbourne van 43 naar 34.