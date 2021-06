Verheyen over Bale: "De drive om alles te geven is weg bij hem"

"Wales niet bij machte om Maehle af te stoppen"

De knock-outfase van het EK begon op zaterdag met Wales-Denemarken. De Denen bleken meer dan een maatje te groot en wonnen vlot met 0-4. Joakim Maehle (ex-Genk) was een van de grote uitblinkers. "Maehle was misschien wel de beste man op het veld", opende Steven Defour in Villa Sporza. "Hij was voortdurend betrokken in de Deense aanvalsgolven. Wales kreeg geen vat op hem en raakte naar het einde van de wedstrijd toe gefrustreerd." "Zowel links als op rechts speelde hij een geweldige wedstrijd", ging Gert Verheyen verder. "De omschakeling die de Denen maakten door met 3 achterin te gaan spelen heeft hem goed gedaan."

Verheyen: "De drive om alles te geven is weg bij Bale"

De smaakmakers bij Wales zijn nog steeds Gareth Bale en Aaron Ramsey. Bale wordt volgende maand 32 en lijkt zo stilaan zijn beste jaren als profvoetballer achter de rug te hebben. Dat zag ook Gert Verheyen. "Wales heeft te weinig kwaliteit in huis om opnieuw ver door te stoten. Enkel een absolute topprestatie van Ramsey en Bale had hen nog een kans gegeven, maar dat hebben ze niet meer in zich." "Veel spelers leven van de drive om steeds alles te geven, maar dat zie je Gareth Bale niet meer. Hij heeft zeker nog kwaliteiten, maar ik heb niet het gevoel dat hij zich nog 100 procent geeft. Ik weet niet hoeveel zin hij er nog in heeft."

"Locatelli of Verratti maakt een wereld van verschil"

Het ging uiteraard ook over de moeizame Italiaanse overwinning tegen Oostenrijk. De analisten vonden dat de Squadra Azzurra het heel lastig hadden zonder Manuel Locatelli op het middenveld. "Het verschil is enorm tussen een Italië met Verratti of Locatelli in de ploeg", stelt Dennis van Wijk. "De verliefdheid voor de bal is bij Verratti groter dan voor zijn medespelers. Locatelli kiest veel meer voor de verticale pass en dat heeft Italië nodig." "Je haalt op deze manier de kwaliteiten van Jorginho weg", gaat Defour verder. "Verratti wil continu de bal hebben en zo kan Jorginho het spel niet meer maken. Het gaat veel sneller en verticaler met Locatelli tussen de lijnen."

