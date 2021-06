Roger Federer onzeker over Olympische Spelen: "Eerst Wimbledon afwachten"

Maandag staat met Wimbledon het derde grandslamtoernooi van het seizoen op het programma. Roger Federer kon het toernooi in Londen al acht keer winnen.

De 39-jarige Zwitser liet op een persconferentie weten dat hij nog niet zeker is van zijn deelname aan de Spelen deze zomer. "Of ik hier heel goed speel of heel slecht, zal natuurlijk een impact hebben op hoe mijn zomer er zal uitzien."

"Mijn gevoel zegt dat ik nog steeds graag wil deelnemen aan de Spelen. Ik zou graag nog zoveel mogelijk toernooien spelen. Maar laten we eerst Wimbledon afwachten om vervolgens met het team te beslissen hoe het verder gaat."

Federer won op de Spelen van 2012 in Londen een zilveren medaille in het enkelspel en op Peking 2008 een gouden medaille in het dubbelspel met Stan Wawrinka. In Rio in 2016 liet de Zwitser verstek gaan door een knieblessure.

In 2021 speelde Federer nog maar acht wedstrijden. Bovendien wordt Roger Federer 40 in augustus. "Vroeger was het veel gemakkelijker om wedstrijden te plannen. Nu op mijn leeftijd moet je veel selectiever zijn. Je kan niet alle wedstrijden spelen", zegt Federer.