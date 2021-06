Müller en Kane fit voor oeroude "derby": "Op het juiste moment op mijn top"

Dinsdag kijken oeroude voetbalrivalen Engeland en Duitsland elkaar weer in de ogen in de 1/8e finales van het EK. Vaandeldragers Müller en Kane zullen alvast het mooie weer proberen maken voor hun nationale ploeg.

Kane: "Ik zal in topvorm zijn tegen Duitsland"

Engeland speelt dinsdag (18.00u) op Wembley de kraker van de 1/8e finales tegen Duitsland. Bij de Engelsen rust de hoop op Harry Kane om de Mannschaft uit het toernooi te kegelen. "Ik zal dinsdag fysiek in topvorm zijn", blikte de aanvaller van Tottenham vandaag vooruit. Engeland veroverde de winst in zijn groep, maar begon voetballend matig aan het EK. Tegen Kroatië en Tsjechië won het team van bondscoach Gareth Southgate tweemaal met een 0-1, tussendoor werd niet gescoord tegen Schotland (0-0). Kane kon zijn rekening dit toernooi nog niet openen, maar lijkt gebrand op de wedstrijd tegen Duitsland. "Ik zal dinsdag fysiek in topvorm zijn, precies zoals ik het wil", vertelde de 27-jarige Kane vandaag in The Telegraph.

Ditmaal wil ik ervoor zorgen dat ik op het juiste moment op een hoogtepunt ben Harry Kane

"Ik geloof altijd in mezelf. Het is mogelijk dat ik tien of vijftien wedstrijden na elkaar niet scoor, maar bij de volgende kans zal ik er dan toch weer alles aan doen om de netten te laten trillen."

"Op het WK in Rusland scoorde ik bij de start veel, maar ik was nadien in de belangrijkere duels, zoals de kwartfinale en halve finale, niet in vorm. Ditmaal wil ik ervoor zorgen dat ik op het juiste moment op een hoogtepunt ben."

Ter info: Op het WK van 2018 in Rusland scoorde Kane in de groepsfase tweemaal tegen Tunesië en driemaal tegen Panama. Nadien trof hij alleen in de 1/8e finales tegen Colombia nog raak.

Kane scoort vanop de stip tegen Panama.

Müller: "Ik ben klaar voor een basisplaats"

Ook Thomas Müller voelt zich weer klaar voor de klepper tegen Engeland. De 31-jarige aanvaller van Bayern München was de voorbije dagen op de sukkel met zijn knie, maar zegt weer klaar te zijn voor een basisplaats. Müller liep in het slot van de met 4-2 gewonnen match tegen Portugal een blessure op aan het kniekapsel. In de 2-2 draw tegen Hongarije op de derde speeldag startte hij daarom op de bank, en hij viel in de 67e minuut in.

Ik ben ervan overtuigd dat er dinsdag geen problemen zullen zijn met mijn knie Thomas Müller

"Het is niet zo dat de blessure me enorm hindert. Natuurlijk kun je dat wel in bepaalde situaties voelen", zei Müller vandaag vanop het trainingskamp van de Duitsers in Herzogenaurach.

"Maar ik ben ervaren genoeg om ermee om te gaan. Ik zou niet getraind hebben, mocht ik echt problemen ondervonden hebben. Ik ben ervan overtuigd dat er voor dinsdag geen problemen zullen zijn."

Müller nam in Herzogenaurach dus deel aan de oefensessie, waarbij alleen Lukas Klostermann ontbrak. De verdediger van Leipzig is out met een spierblessure.