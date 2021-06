Premier League investeert in defibrillators voor meer dan 2.000 amateurclubs

In samenwerking met de Engelse voetbalbond zal de Premier League defibrillators installeren bij clubs die daar momenteel niet over beschikken.

"We hopen dat we na de installatie van deze machines een verschil kunnen maken door iemands leven te redden," zegt Richard Masters, CEO van de Engelse voetbalcompetitie.

Zo'n 1,5 miljoen mensen zouden door de investering directe toegang hebben tot een defibrillator. Daarnaast krijgt minstens een van de clubmedewerkers een gratis reanimatiecursus.

De maatregelen komen er na de hartstilstand van ex-Tottenhamspeler Christian Eriksen op het EK. "Het traumatische incident met Eriksen toont aan dat er nood is aan defibrillators die beschikbaar zijn voor de hele voetbalgemeenschap," aldus Masters.

"Het welzijn van de spelers is een prioriteit. Dit fonds zal veel mensen helpen. Niet alleen met de levering van apparatuur, maar ook met de opleiding die nodig is om de apparatuur te gebruiken."

Fabrice Muamba, ex-speler van Bolton, kreeg tijdens een FA Cup-wedstrijd in 2012 een hartstilstand. "Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om toegang te hebben tot dit soort medische apparatuur en hoe essentieel het is voor iemands overleving na een plotselinge hartstilstand."

"Mensen leren hoe ze defibrillatoren moeten gebruiken is van levensbelang", weet Muamba. De defibrillators moeten nog voor de start van het nieuwe voetbalseizoen bij minstens 1.000 clubs klaar zijn voor gebruik.