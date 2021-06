Tadej Pogacar is "klaar voor de Tour": "Ik heb bijna alle bergritten verkend"

UAE Team Emirates start met een sterker team dan vorig jaar met nieuwkomers Rafal Majka en Marc Hirschi. Verder is ook Brandon McNulty van de partij en hopelijk voor de Italiaan kan Davide Formolo dit jaar iets langer in de wedstrijd blijven dan in 2020.

Vorig jaar was Pogacar nog een outsider, nu start hij als de topfavoriet. "Toch beschouw ik mezelf niet echt als de leider van het team. Ik ga mijn ploegmaten niet commanderen, want ik heb niet de meeste ervaring in de ploeg. Ik ben dan wel de kopman, maar de taak van wegkapitein is meer iets voor Rui (Costa), Vegard (Stake Laengen) of Rafal (Majka)."

Pogacar won Luik-Bastenaken-Luik, daarna ging de riem er even af. "Ik heb het een weekje rustig gedaan, wat gefietst met mijn vriendin (die ook profrenner is) en daarna volgden ook nog wat mediaverplichtingen."

"De omgeving waarin ik koers is heel belangrijk", zegt Pogacar. "Als renner ben je meer op je gemak als iedereen rondom jou dat ook is. Als iedereen relaxed is, als je plezier kan maken. De sfeer in de groep was goed vorig jaar en dat zal het ook dit jaar zijn."

"De eerste week zal nerveus zijn"

Pogacar heeft het parcours goed bestudeerd. "De eerst week zal heel nerveus zijn, nerveuzer dan vorig jaar. Maar het wordt ook wel fun, vermoed ik."

"Die eerste twee ritten zijn lastig, je kan niet voorspellen wie er zal winnen. Het wordt spannend. En dan heb je de bergritten. Ik heb ze bijna allemaal verkend. Het wordt zwaar."



Waarop een anekdote volgde over zijn verkenning van de bergrit naar Tignes. "We waren toen op trainingskamp en besloten die rit te verkennen. Op de voorlaatste klim, voor Tignes, was het heel koud en lag er sneeuw op de weg."

"We konden niet verder. Dus we twijfelden even: keren we terug en zien we de finish niet in Tignes of sleuren we ons hier door?"



"Het werd dat laatste en al bij al viel het nog mee. De sneeuw lag maar verspreid over 200 meter of zo. Het was een beetje hiken, wel plezant, maar de wagen kon helaas niet verder. Die moest drie uur omrijden."