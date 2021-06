Is Martinez te optimistisch? "Er is een verschil tussen kritisch en té lyrisch zijn"

Dat Roberto Martinez tegen de pers immer optimistich is over zijn spelers, weten we inmiddels. Na een vraag over de "niet overtuigende" prestatie van Hazard tegen Finland, zette hij zijn kapitein weer uit de wind. In de huiskamer van Villa Sporza vragen ze zich af of hij niet té optimistisch is.

Roberto Martinez laat zich zelden betrappen op een woordje kritiek aan het adres van zijn spelersgroep. Ook na de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Finland stak hij de loftrompet over één iemand in het bijzonder, Eden Hazard. "Voor mij is het proces, de inzet en de prestatie van Hazard fantastisch. Ik zie weer de vrijheid in zijn bewegingen. Rechts, links, wegdraaien. Hij kan zich opnieuw loswerken van spelers, wat ik al lang niet meer gezien heb." "Ik meet de prestatie van een speler ook niet met het resultaat alleen. Dat is iets voor analisten en mensen van buitenaf. Er zijn nu eenmaal aspecten die je alleen op het gras en niet op televisie ziet. Dat wordt vaak vergeten."

Met deze opmerking doelt de bondscoach op de kritiek die Eden Hazard na zijn wedstrijd tegen Finland kreeg. In Villa Sporza wierp gastheer Karl Vannieuwkerke de vraag op of Martinez niet té optimistisch is?

Er is een verschil tussen kritisch en té lyrisch zijn Gunther Schepens

"Er is een verschil tussen kritisch en té lyrisch zijn", opent Gunther Schepens de debatten. Frank Boeckx is dan weer vooral geïnteresseerd in de interne keuken van de Duivels. "Als je aan je groep eerlijk verbeterpunten en opbouwende kritiek geeft. Is er geen probleem dat hij positief is tegen de pers." "Dat straalt zelfs rust en sereniteit uit. Maar als hij in de kleedkamer niet met een oplossing komt voor zijn spelers, hebben we een probleem. Dan is hij degene die aan scorebord-politiek doet. Al denk ik niet dat dat het geval is."

Herbekijk het volledige interview met de bondscoach:

"Martinez doet dit om zijn groep te beschermen"

"Martinez is publiekelijk positief om zijn groep te beschermen", aldus Olivier Deschacht. "De spelers zien en horen alles op zo'n EK. Persoonlijk gaf het mij altijd een blijk van vertrouwen dat de coach -naar de pers toe - positief was over mij." "Ook Eden gaat dit allemaal gehoord hebben. Dit zal hem misschien ook vertrouwen geven. We weten natuurlijk ook niet wat er achter de schermen speelt. Hopelijk is er daar wel plaats voor kritiek tijdens de analyse van de match."

We weten niet wat er achter de schermen speelt, hopelijk is er daar wel plaats voor kritiek Olivier Deschacht

Dat er een verschil is tussen een persbabbel en een one-on-one met je trainer, heeft Deschacht al aan de lijve mogen ondervinden: "Dury was bijvoorbeeld ook positief op tv, tot je de volgende dag in de analysekamer binnenstapte. Dan was het een ander verhaal."

"Een toernooi is nu eenmaal ook anders dan een competitie", voegt Franky Van der Elst eraan toe. "Dat je op een EK je spelers wat meer in bescherming neemt dan tijdens een competitie, lijkt me logisch. Je wil wrevel koste wat het kost vermijden nu."