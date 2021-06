Vrenz Bleijenbergh trekt naar VS voor NBA-draft: "Er is erg veel interesse"

Op 29 juli mogen de NBA-teams in de jaarlijkse draft opnieuw kiezen uit een nieuwe lichting jonge talenten. Ook Antwerp Giants-speler Vrenz Bleijenbergh heeft zich kandidaat gesteld voor de draft. Hij hoopt in de komende weken nog enkele ploegen te overtuigen van zijn kwaliteiten.

"Ik heb work-outs gepland met verschillende teams," vertelt de 20-jarige Bleijenbergh aan Sporza. "Er is heel veel interesse. Dat zorgt ook wel voor een bepaalde druk. Het zal nu moeten gebeuren. Ik zal er alles aan doen om het te kunnen waarmaken."

"Afhankelijk van hoe de work-outs verlopen, zal ik zien hoeveel geïnteresseerden er nog bijkomen. Het zullen drukke weken worden, met veel reizen tussen verschillende steden."

"Na de work-outs keer ik terug naar België. De draft op 29 juli is online, die zal ik thuis volgen. Ik ben overtuigd dat het zal lukken. Het is aan mij om zo goed mogelijk te presteren in de work-outs. Ik zal teleurgesteld zijn als het niet lukt, maar ik heb er wel een goed oog in."

Bleijenbergh kan zelf geen namen van geïnteresseerde teams noemen. Steve Ibens, de coach van de Belgische beloften, deed dat eerder deze week wel in de X and O's-podcast van Friends of Sports. "Milwaukee, Denver en Memphis hebben me gebeld. Zij wilden alles weten van hem, tot zelfs wat hij eet en drinkt. Het was echt absurd. Laat ons hopen dat het lukt", duimt Ibens.