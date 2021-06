Heleen Jaques: "Vermaelen is de oplossing voor ons zwakke punt"

Thomas Vermaelen (35) maakt vanavond tegen Finland zijn rentree in de basisploeg van de Rode Duivels. Voormalig international Heleen Jaques vertelt waarom hij nog altijd een meerwaarde is.

Heleen Jaques staat positief tegenover de terugkeer van Thomas Vermaelen. Dat vertelde ze gisteren in onze webstudio tijdens een Facebook-sessie. "Vermaelen is een echte leider in de verdediging, hij staat positoneel heel sterk en is ondanks zijn leeftijd nog behoorlijk snel Hij is kopbalsterk en man op man bijna onverslaanbaar. Kortom: hij zal een meerwaarde zijn", merkt de voormalige speelster van de Red Flames op.

"Ook uitvoetballend biedt Vermaelen een oplossing. Zet daar nog makkelijk aanspeelbare spelers als Witsel en De Bruyne bij en het zwakke punt van de Rode Duivels (uitvoetballen) zou bijgeschaafd moeten zijn."

Vermaelen is voetballend sterk. Samen met de makkelijk aanspeelbare Witsel en De Bruyne zou uitvoetballen geen heikel punt meer mogen zijn. Heleen Jaques

"Het enige waar ik benieuwd naar ben is hoe hard het gemis van wedstrijdritme bij hem zal doorwegen. Ook bij Hazard en Witsel, trouwens. Uit ervaring met blessures weet ik hoe lastig het is om terug te keren", getuigt Jaques.



"Met één à twee wedstrijden in de benen is het probleem niet opgelost, maar dat wil niet zeggen dat ze niet van nut kunnen zijn in één helft. Beter een halve wedstrijd voluit, dan 90 minuten aan de helft van je vermogen."



Beter een halve wedstrijd 'vollen bak', dan 90 minuten aan de helft van je vermogen. Heleen Jaques

Vermaelen biedt volgens Jaques in de verdediging de oplossing voor België.

Welke landen moeten België angst inboezemen?

Heleen Jaques: "Italië moeten we trachten te vermijden. Zij stralen een bepaalde grinta uit, spelen verticaal, aanvallend voetbal met veel infiltrerende spelers wat iets moeilijker is voor onze vedediging." "De Italianen zijn voetballend ook beter. Zij kunnen van een slechte pass, nog een goede maken. Laat dat net het knelpunt bij de Belgen zijn."

Italië moeten we vermijden. Grinta, verticaal voetbal en infiltrerende spelers die voetballend sterk zijn. Heleen Jaques

"Portugal heeft ook veel kwaliteit en vooral een goede bank, ze kunnen altijd een extraatje inbrengen. Ook Duitsland heeft me sinds de wedstrijd tegen de Portugezen aangenaam verrast. Zeker Gosens: loopvermogen, infiltraties, voorzetten in één tijd voor doel brengen. Hij is een gevaar." "Maar voorspellen is altijd moeilijk omdat je nooit weet wie fit zal zijn en wie gerecupereerd zal zijn van het reizen. Italië kon 3 keer thuisspelen, Engeland ook, dat is een voordeel tegenover de Belgen."

Heleen Jaques: "De Duitser Robin Gosens heeft me aangenaam verrast."

Heleen Jaques werkt nu bij de voetbalbond

Heleen Jaques is nog maar net aan de slag bij de Belgische voetbalbond, waar ze de nationale jeugdteams gaat coachen. "Er zit zeker talent klaar, maar ik ga geen namen noemen. Anders doe ik meisjes tekort", zegt ze.

"De Red Flames mogen zeker ambities koesteren voor de komende toernooien. Iedereen is hard aan het werk om er te geraken. We mogen groots dromen, alleen zo kan je iets bereiken."

"We zullen er moeten staan op de WK-kwalificatiewedstrijden in september, om dan de lijn door te trekken naar het EK."

De Red Flames mogen groots dromen, alleen zo kan je iets bereiken. Heleen Jaques

Dat het vrouwenvoetbal aan belangstelling heeft gewonnen, juicht Heleen Jaques natuurlijk alleen maar toe: "We zijn net als vele landen op het juiste moment op de trein gesprongen. Nu moeten we stap voor stap groeien."

"Dan is het aan de maatschappij om te kijken of profvoetbal economisch levensvatbaar is. Dat zal afhankelijk zijn van sponsors, de kijkers en de supporters die naar het clubvoetbal gaan. Op dit ogenblik kan je de profspeelsters op één hand tellen, dat zegt genoeg."

Jaques in haar periode als Red Flame, nu is ze zelf coach bij de voetbalbond.