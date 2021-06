Groupama-FDJ trekt met speerpunten Démare en Gaudu naar "La Grande Boucle"

Démare trekt voor het eerst sinds 2018 nog eens naar de ronde van zijn land. De Franse kampioen won in 2017 en 2018 al een etappe in de Tour. Démare sprintte vorige week in Occitanië nog naar een ritzege, de vorm zit dus snor.

Gaudu (24) moet de klassementsman worden bij de ploeg van Marc Madiot. De Fransman moest vorig jaar, net als zijn kopman Thibaut Pinot, opgeven. Die laatste is er dit jaar niet bij. Gaudu - die in eigen land als opvolger van Pinot wordt gezien - zal dus heel wat druk moeten torsen op zijn jonge schouders.

Verder mogen ook Bruno Armirail, Jacopo Guarnieri, Ignatas Konovalovas, Stefan Küng, Valentin Madouas en Miles Scotson hun ticket richting Brest, waar de Tour start, boeken.