Opvallend: slechts 20% van de penalty's gaat erin op dit EK

Pierre-Emile Højbjerg (in Denemarken-Finland), Gareth Bale (in Wales-Turkije), Ezgjan Alioski (in Oekraïne-Noord-Macedonië) en Roeslan Malinovski (ook in Oekraïne-Noord-Macedonië) gingen op dit EK allemaal al de mist in vanaf 11 meter. Enkel Cristiano Ronaldo wist zijn strafschop om te zetten.

Met die 4 missers zit Euro 2020 al aan even veel penaltymissers als op Euro 2016, toen in 51 matchen. Sinds het eerste EK in 1960 gaan 3 op de 4 penalty's erin, maar nu ligt dat dus maar op 1 op de 5. Zet deze trend zich voort?