Sancties voor atleten die zich niet aan coronamaatregelen houden: "Boete tot uitsluiting"

Over een 5-tal weken gaan de Olympische Spelen in Tokio van start. Op vlak van gezondheid zit de stad nog steeds in een noodsituatie. Het is zelfs nog niet zeker of er lokale toeschouwers welkom zullen zijn. Buitenlandse fans mogen er sowieso niet bij zijn.

Met nieuwe handleiding wordt de atleten nog eens uitdrukkelijk gevraagd om zich aan de geldende coronamaatregelen te houden. De nadruk ligt op de mogelijkheid om sancties op te leggen bij een overtreding van de coronamaatregelen.

Deze sancties houden waarschuwingen, boetes en zelfs het tijdelijk of permanent uitsluiten van atleten in. Met deze maatregel hopen de autoriteiten om het vertrouwen bij de eigen bevolking in elk geval op te krikken.

De voorbije maanden was er heel wat kritiek aangezien de pandemie in Japan nog niet onder controle is. De atleten en hun entourage zullen in het olympische dorp moeten blijven en dus volledig weggehouden worden van de Japanse bevolking.