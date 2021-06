Het beste uit Villa Sporza: Meunier is "bevrijd", Bellingham is "bodybuilder"

Meunier wordt belangrijk na blessure Castagne: "Kan bevrijdend werken"

Nu Timothy Castagne is uitgevallen met een dubbele breuk in zijn oogkas, moet bondscoach Roberto Martinez op rechts wel rekenen op Thomas Meunier. "En dat kan bevrijdend werken", denkt Gert Verheyen. "Er zit nu wat minder druk op zijn prestaties, omdat hij minder de hete adem voelt van Castagne. Hij is zijn kwaliteiten niet kwijt, maar moet zich goed voelen in zijn hoofd en lichaam."

Spreken is zilver, zwijgen is goud. Dat lesje leerde Gunther Schepens nadat hij niet was geselecteerd voor het WK in 1998. "Ik heb mijn eigen ruiten ingegooid", vertelt hij. "Toen we moet 3-1 hadden verloren tegen Nederland in de kwalificatiecampagne, zei ik: als we op die manier komen voetballen, kunnen we beter thuisblijven. En ik ben mogen thuisblijven."