EK-afvaller Lingard supportert voor Engeland op café, met een papegaai!

Jesse Lingard zal wel even geslikt hebben toen hij vernam dat hij een van de afvallers was voor het EK, maar die ontgoocheling heeft hij al snel doorgespoeld. Mogelijk met een paar cocktails, want vanuit een zomerse bar, stuurde hij tijdens de match van Engeland tegen Kroatië enkele foto's de wereld in.

Wat daarbij opvalt, is dat Lingard een truitje van Engeland heeft aangetrokken, niet met zijn eigen naam op maar wel van Declan Rice, zijn ploegmaat bij West Ham. De roze papegaai op zijn schouder maakt het plaatje helemaal af.