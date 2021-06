Dikke pech voor Portugal: Cancelo mist het EK door coronabesmetting

De Portugezen nemen het dinsdag (18.00 uur) in hun eerste EK-duel op tegen Hongarije.

Maar dus zonder Joao Cancelo, want die heeft vandaag positief getest op het coronavirus. De 27-jarige verdediger van Manchester City vertoont geen symptomen, maar verlaat het toernooi nog voor dat voor de Portugezen begonnen is.

Cancelo wordt in de selectie vervangen door Diogo Dalot, in het dagelijkse leven werknemer van AC Milan. Dalot speelde vorige week met de Portugese beloften nog de finale van het EK U21 in Slovenië en Hongarije.