Woensdag D-day voor Casse op WK judo: "Hij wordt met de week beter"

Matthias Casse kende een moeilijke heropbouw na de coronacrisis, maar zijn zilveren medaille op het afgelopen EK was een teken dat het weer de goeie kant uit gaat met de nummer 1 van de wereld.

"Ik zie dat zijn vorm groeit", zegt zijn trainer Mark van der Ham. "Hij wordt met de week beter, zowel conditioneel als judotechnisch. Dat komt vooral door de internationale stages, waardoor hij weer op niveau kan trainen."

"Dit WK is voornamelijk een graadmeter voor de Spelen. Hier kunnen we zien welke stappen hij nog moet zetten. Het is geen enorm piekmoment, wel het begin van een piek die we 6 weken willen volhouden. Maar de lijn naar de Spelen is de belangrijkste."

"Dat wil niet zeggen dat hij hier met de handrem op zal kampen. Als je aan een competitie deelneemt, dan wil je winnen. Simpel."

Volgens Van der Ham zal het uitstel van de Spelen Casse dan toch geen windeieren leggen. "Ondanks corona heeft hij zich goed ontwikkeld. Hij is 1,5 jaar ouder en is een stuk volwassener geworden. Kortom: hij is een completere sporter."