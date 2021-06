Roland Garros blundert: "Wurggreep van Amazon en onvergeeflijke programmatie"

Voor geld danst de beer, ook in Parijs, en zeker op Roland Garros. Voor het eerst in de 130-jarige geschiedenis van het toernooi wordt er getennist met kunstlicht. Zoals ze dat al jaren doen in Melbourne en New York. Met een ambiance, een intensiteit die je overdag nauwelijks kunt ervaren of evenaren. Dirk Gerlo, onze man in Parijs, heeft zo zijn bedenkingen bij de Franse gang van zaken.

Zes zielloze avondsessies hebben we hier ondertussen al gehad van in totaal tien. Met de grootste namen in het tennis. Met Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas en Roger Federer die voor het eerst in zijn carrière zonder publiek speelde. Later vandaag is het de beurt aan Alexander Zverev. Aantal toeschouwers op de tribunes: 0. Dat heeft natuurlijk alles van doen met de avondklok in Parijs die nog tot en met 8 juni van kracht is. Daar kan Roland

Garros natuurlijk niks aan doen, ook al hebben ze hemel en aarde bewogen om toch een uitzondering te krijgen. De enige uitzondering komt er trouwens op 8 juni voor het voetbal en Les Bleus. Die mogen dan voetballen voor 5.000 hulpverleners die zich ingezet hebben tijdens de pandemie.

Maar kan je hier dan ’s avonds nog terecht op tv voor tennis en die grote namen? Als je betaalt, ja. Anders niet. De openbare zender, France Télevision, is de eerste rechtenhouder in Frankrijk, maar de avondmatchen werden in pakket aan Amazon (die van de e-commerce ) verkocht voor 15 miljoen €. Te bekijken op Amazon Prime France.

Idem dito voor Amerika, waar betaalzender Tennis Channel de rechten heeft, maar niet voor de avondmatchen. Geen tennis vanuit Parijs ’s avonds op de buis in Amerika, want niet verkocht geraakt. En als je interesse hebt voor het dubbelspel of de matchen op "le court Simone Mathieu", ook voor die matchen moet je extra betalen.

Amazon heeft Roland Garros trouwens in een wurggreep genomen. Ze willen pas vanaf 21u uitzenden en voor hun 15 miljoen willen ze zo lang mogelijke matchen. Dus de mannenmatchen. De WTA, de organisatie van het vrouwentennis, kan er niet mee lachen dat alleen Serena Williams op de avondaffiche stond en dat Roland Garros zich zo de wet laat dicteren door Amazon.

Maar ja, dat nieuwe dak, dat nieuwe stadion moeten ook betaald worden en dan is die 15 miljoen meer dan welkom.

Serena Williams bij kunstlicht.

Programmatie Tsonga, Gasquet, Carla Suarez Navarro, Nadal en Federer onbegrijpelijk

Het is u ongetwijfeld ook opgevallen dat de grandslamtoernooien nog nauwelijks op lokale open netten te bekijken zijn. Komt het de populariteit van de sport ten goede? Natuurlijk niet, maar het verdienmodel van tennis (betaaltelevisie) krijgt voorrang op de toegankelijkheid voor de fans. In dit specifieke geval, zeker dit jaar, had Roland Garros moeten wachten tot volgend jaar om met die avondsessies, voor een vol stadion dan, te beginnen. Het is niet de enige blunder van het toernooi dit jaar. De programmatie kon echt wel een pak beter dit jaar. Een paar voorbeelden. Jo Wilfried Tsonga en Richard Gasquet, gedurende 15 jaar toch twee boegbeelden van het Franse tennis, werden als laatste match van de dag geprogrammeerd, waardoor ze afscheid van het toernooi moesten nemen zonder publiek. En ja, Gasquet speelde zijn avondmatch tegen Rafael Nadal, net op de

dag dat de Spanjaard 35 jaar werd. Met niemand op de tribunes om "Feliz

cumpleaños" te zingen voor de man die hier al jaren tennisgeschiedenis schrijft! Roger Federer had tegen de Duitser Koepfer tot net voor één uur ’s nachts maar weinig overschot en had voor hetzelfde geld zijn laatste match in Parijs gespeeld. Stel je voor dat hij de baan had moeten verlaten dan, zonder klappende fans. Dan schaam je je als organisator toch dood. En Carla Suarez Navarro, die kanker overwon. De Spaanse maakte op Roland Garros haar comeback na ziekte en speelde tegelijkertijd voor de laatste keer in Parijs. Ook zij stond als laatste op het schema, waardoor er geen publiek meer aanwezig was toen ze na een zware strijd tegen Sloane Stephens als verliezer van de baan stapte. Tsonga, Gasquet, Carla Suarez Navarro, Nadal, Federer. Allemaal hadden ze om verschillende redenen een staande ovatie verdiend. Die kwam er niet. Onbegrijpelijk en vanuit organisatorisch standpunt onvergeeflijk.

Rafael Nadal.