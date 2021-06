Marten Van Riel staat op podium van World Triathlon Series in Leeds

Van Riel was als 3e uit het water gekomen. Op het heuvelachtige fietsparcours schudde onze landgenoot aan de boom. Maar Van Riel kreeg nauwelijks speelruimte.



In het lopen liet de Brit Alex Yee iedereen in de steek. De Amerikaan Morgan Pearson eindigde 2e op 25 seconden. Een sterke Van Riel kwam als 3e binnen op 36 tellen van winnaar Yee.

"Het was een heel zware wedstrijd. Ik denk dat iedereen aan het afzien was. Het kwam erop aan om vooral je eigen tempo vast te houden en door te gaan", doet Van Riel zijn verhaal.

"In het fietsen kregen we een heel lastige race, daar hou ik van. Het is een van de lastigste omlopen in de World Triathlon Series. Een parcours waarop je je niet kan verbergen."



Met Jelle Geens deed nog een 2e Belg mee. Maar hij had zijn beste dag niet en staakte halfweg de strijd.