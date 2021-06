Sorloth, ex-Gent, krijgt 3 miljoen berichten van Turkse fans: Genoeg is genoeg

Alexander Sorloth heeft goede herinneringen aan Trabzonspor. In het seizoen 2019-2020 was hij met 33 doelpunten de topscorer van de club. Na wat omzwervingen in Crystal Palace en RB Leipzig zou hij nu terug op weg zijn naar de Turkse club.

Het supporterslegioen van Trabzonspor ziet dat alvast graag gebeuren. Ze namen dan ook het zekere voor het onzekere om de aanvaller van RB Leipzig naar hun club te "lokken".

Hoe? De fans bestookten de Noor met privéberichtjes, telefoontjes én meer dan 3 miljoen reacties op zijn laatste instagrampost. Allemaal met dezelfde boodschap: Kom alstublieft terug naar Trabzonspor.

Die strategie zou weleens averechts kunnen werken want Sorloth liet op Twitter alvast weten dat hij er genoeg van heeft: "Hallo fans van Trabzonspor, ik apprecieer jullie steun en liefde, maar stop alstublieft met de berichtjes. Het maakt mijn leven stressvol. Genoeg is genoeg.