Belgisch kampioene Lotte Kopecky maakt de overstap naar topteam SD Worx

Kopecky, die in Tokio ook een gooi doet naar een medaille in de ploegkoers, voegt zich bij toprensters als Anna van der Breggen, Chantal van den Broek-Blaak, Demi Vollering, Amy Pieters, Ashleigh Moolman en Kata Blanka Vas. Van der Breggen stopt eind dit jaar, Van den Broek-Blaak in de loop van 2022.

Team SD Worx, de opvolger van Boels-Dolmans, is misschien wel het sterkste blok in het vrouwenpeloton. Het topteam verliest aan het einde van dit jaar met Jolien D'hoore het Belgische uithangbord.

"Je voelt je natuurlijk vereerd als de beste ploeg ter wereld je vraagt"

Sportief manager Danny Stam had zijn oog al langer laten vallen op Lotte Kopecky.

"Ze heeft de jongste jaren grote stappen gezet. Ze is allround en heeft bijvoorbeeld in de Strade Bianche indruk op mij gemaakt", vertelt de Nederlander. Kopecky werd er genekt door pech.

"Lotte kan zich in ons team blijven ontwikkelen. We hebben met haar een mooie kern voor de Vlaamse koersen met ook nog Blaak, Pieters en Vollering."

"Als de beste ploeg van de wereld je vraagt, voel je je natuurlijk vereerd. Dit seizoen heb ik ook een heel goed gevoel bij Team Liv Racing, maar ik moet ook naar mijn toekomst kijken", legt Kopecky haar overstap uit.

"Ik weet dat ik bij Team SD Worx altijd door een sterke ploeg omringd zal zijn. Wat me aanspreekt in Team SD Worx is dat de ploeg altijd aanvallend koerst."

"Het is een team dat enorm veel uitstraling in het peloton heeft. Wat me ook aanspreekt, is dat de ploeg niet altijd met een vast plan de koersen ingaat, maar dat ze de tactiek vaak afstemmen op hoe de wedstrijd zich ontplooit.”