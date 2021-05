Finland, EK-tegenstander van de Rode Duivels, verliest oefenduel van Zweden

Zweden kwam halfweg de eerste helft op voorsprong dankzij Mainz-speler Robin Quaison, aanvoerder Sebastian Larsson zorgde even voor het uur voor de tweede treffer vanaf de stip.

Finland kon Zweden nooit echt in de problemen brengen. Aanvaller Teemu Pukki stond niet op het wedstrijdblad. Het speerpunt van de Finnen, actief bij Norwich, herstelt van een enkelblessure.

Finland, dat zich opmaakt voor zijn eerste EK, oefent op 4 juni nog tegen Estland. Op het EK spelen de Scandinaviërs in groep B tegen Denemarken (12 juni), Rusland (16 juni) en België (21 juni). Zweden kijkt in poule E Spanje (14 juni), Slovakije (18 juni) en Polen (23 juni) in de ogen.