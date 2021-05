Wereldkampioene Evy Poppe: "Blijven doorgaan tot ik op 1e plek terechtkom"

Op de BOIC-stage in het Portugese Rio Maior loopt deze week een Belgische wereldkampioene rond. In het Russische Krasnojarsk kroonde Evy Poppe zich nog in maart tot wereldkampioene op de slopestyle.

De meeste topsporters ervaren een extra druk met een wereldtitel op zak, maar dat is voor Poppe niet het geval: "Er zijn nu niet speciaal hogere verwachtingen. Ik heb het WK gewonnen, maar elke wedstrijd is zo verschillend", vertelt Poppe.

"Ik volg gewoon mijn eigen pad en dat is tot op dit moment de juiste keuze gebleken. Ik moet blijven doorgaan tot ik op het allerhoogste niveau op de eerste plek terechtkom."