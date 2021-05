Alpineskiër Armand Marchant helemaal terug na 7 operaties: "Nog betere resultaten halen"

Vorige maand ging Marchant nog eens onder het mes, dit keer voor zijn rechterknie: "Een stukje bot hinderde een pees, en dat zorgde voor irritatie. Ik heb toch het winterseizoen afgemaakt met die hinder. In sommige races was dat lastig. Nu is dat stukje bot weggehaald."

"Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om te staan waar ik nu sta", vertelt Marchant op stage met het BOIC in een zonnig Portugal. "In 2017 liep ik een zware knieblessure op en ik moest 7 verschillende operaties aan mijn knie ondergaan."

Met die sterke prestatie op het WK in Cortina d’Ampezzo en eerder al onder meer een 5e plaats te behalen tijdens de wereldbekermanche van Zagreb in 2020 eist Marchant steeds meer zijn plek op tussen de beste alpineskiërs ter wereld.

De sterke resultaten die hij in het afgelopen jaar haalde, geven hem in elk geval veel moed: "Ik ben heel trots om de beste Belgische skiër te zijn, maar ik wil nog meer bereiken. Het is nu de bedoeling om regelmatiger te worden en op het hoogste niveau nog betere resultaten te halen."



"Ik heb jaren gewerkt om dit niveau te bereiken. Als alles op de juiste plaats valt dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Dat hebben mijn vorige prestaties aangetoond."

Na het missen van de vorige Winterspelen in Pyeongchang (2018) is Marchant uit op sportief succes in Peking (januari 2022). "Het is niet mijn bedoeling gewoon op Instagram te tonen dat ik in Peking was. Dan geef ik nog liever mijn plaats aan een andere skiër."

"Ik wil fysiek echt goed zijn een vergelijkbaar resultaat halen als in Zagreb of Cortina d'Ampezzo." Marchant zal zich in Peking zowel toeleggen op de slalom, maar ook de combiné zal hij op zijn programma zetten.