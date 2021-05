Ritwinnaar Victor Campenaerts verlaat de Giro met een knieblessure

Victor Campenaerts (29) was zondag nog de gelukkigste renner in het Giro-peloton na zijn ritzege in Gorizia, maar de slechte weersomstandigheden in de Ronde van Italië hebben hem nu genekt.

In de ingekorte koninginnenrit van maandag naar Cortina d'Ampezzo ondervond Campenaerts hinder aan zijn knie en been.

Het letsel werd gisteren op de rustdag nog behandeld, maar de medische staf wil de risico's op meer schade uitsluiten.

"Ik ben erg ontgoocheld", vertelt Campenaerts. "De pijn stak maandag in de koude de kop op en de behandeling heeft niet de gewenste reactie gegeven. Ik wil absoluut niet opgeven, maar het is de juiste beslissing."