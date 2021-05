Nafi Thiam komt niet in buurt van PR's: "Voor 1e wedstrijd is dit goed"

In Tilburg heeft Nafi Thiam voor het eerst sinds oktober 2019 nog eens outdoor aan een atletiekevenement meegedaan. In Tilburg was ze de beste in het verspringen. "Ik ben op de goede weg voor Tokio", zegt de titelverdedigster.

Nafi Thiam: "Logisch dat het allemaal nog wat zoeken was"

Sinds het WK in Doha in 2019 was Nafi Thiam in de openlucht niet meer in competitie gekomen. In Tilburg kwam de succesvolle meerkampster vandaag eerst in actie op de 100 meter horden. De weersomstandigheden zaten de atleten niet mee, want de piste was nat en het was vrij koel loopweer. Thiam snelde uiteindelijk naar een tijd van 13"68", zo'n 3 tiende seconde boven haar persoonlijk record van 13"34". Later op de dag kwam Thiam aan de bak in het verspringen. Bij haar beste poging sprong ze naar 6m42. Goed voor de zege in Tilburg, maar wel nog een eindje onder haar persoonlijk record van 6m86.

Op de horden is er nog werk aan het laatste stuk. In het verspringen kon ik mijn aanloop niet bijsturen. Nafi Thiam

"Het was enorm lang geleden dat ik outdoor nog een wedstrijd had gedaan", reageerde Thiam. "Dan is het logisch dat het allemaal nog wat zoeken is." "Op de horden was ik goed weg, maar aan het laatste stuk is er duidelijk nog werk. Dat zal wel komen door meer wedstrijden te lopen." "In het verspringen was het enorm moeilijk door de weersomstandigheden. Als de wind de hele tijd in dezelfde richting zou blazen, kon ik mijn aanloop bijsturen, maar nu lukte dat niet."

"Ik ben blij met mijn uitslagen vandaag. Voor een eerste wedstrijd in zo'n lange tijd is dit gewoon goed. Ik ben op de goede weg voor Tokio."

Thiam in actie tijdens het verspringen

Berings triomfeert op 100 meter horden

Een andere Belgische ging met de zege aan de haal op de 100 meter horden: Eline Berings. Ze deed dat met een chrono van 13"44. Berings, die een PR heeft van 12"72, reageerde tevreden. "In deze omstandigheden vind ik mijn tijd van 13"44 nog niet zo slecht." "Ik voel me uitstekend, ook op training. Als ik wat meer ritme opdoe en de temperaturen gaan omhoog, dan vermoed ik dat het snel richting 13"00 zal gaan." Op de olympische ranking is Berings momenteel 33e, terwijl de beste 40 naar Tokio mogen. "Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt, maar ik zal mijn plaatsje wel nog goed moeten verdedigen. Het zal sneller moeten dan vandaag om mijn positie vast te houden." Dat het haar laatste seizoen is, houdt Berings niet al te veel bezig. "Ik sta er niet vaak bij stil, al overvalt mij soms wel eens het gevoel van "is het nu echt de allerlaatste keer?""



Rosius is de snelste op de 200 meter

Ook sprinttalent Rani Rosius was van de partij in Tilburg. Op de 200 meter liet ze iedereen achter zich. Ondanks een tegenwind van 0,6 meter per seconde liep ze 23"83, haar persoonlijke record bedraagt 23"69. "Die 200 meter was echt goed in die omstandigheden. Ik durf nu eindelijk door te lopen", reageerde Rosius.



"Vroeger was ik altijd bang om stil te vallen in het laatste stuk van een 200 meter, maar nu hebben we hard op langere stroken gewerkt en gaat het beter."

Op de 100 meter moest Rosius vrede nemen met een tijd van 11"68 in de reeksen en 11"70 in de finale (waarin ze 4e eindigde). "Er zat helemaal niks meer in." Vorige week zette Rosius nog een persoonlijke toptijd neer van 11"33. "Dat was echt super. Hopelijk kan ik daar nog iets van afpitsen, maar veel zal dat niet zijn dit seizoen." "Ik mag nu al tevreden zijn met wat ik bereikt heb en het seizoen is nog maar net begonnen."