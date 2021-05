WADA keurt nieuwe dopingtests goed: "Dit kan een doorbraak betekenen"

Het gaat om de nieuwe methode DBS (Dried Blood Spot). Een techniek waarbij een paar druppels bloed afgenomen worden van de vingertop of schouder van de atleet.

Deze techniek is minder duur en kan onstabiele stoffen opsporen door de bloedmonsters te stabiliseren. WADA-voorzitter Witold Banka was in elk geval erg opgetogen met het nieuws.

"Ik denk dat dit echt een doorbraak kan betekenen in de dopingbestrijding. We willen de DBS-techniek testen tijdens de Olympische- en Paralympische Spelen voordat we ze volgend jaar tijdens de Winterspelen in Peking regelmatig gaan gebruiken."