Lefevere over waarom hij toch voortdoet: "Laatste keer all the way"

"Het belangijkste is de hoofdsponsor, daarna zal de rest wel volgen. Ik wil eerst spreken met de mensen die we nu al als sponsor hebben. Of dat hoog spel is? Misschien. Maar misschien ben ik veranderd van een gokker naar een niet-gokker."

"Plots wil iedereen naar ons komen"

Wat ook opvalt is dat Patrick Lefevere nog altijd enorm betrokken is bij de toekomst van de ploeg. Dat terwijl hij al jaren verkondigt dat hij stilaan een stap opzij wil zetten. "Alleen idioten veranderen nooit van gedacht."

"Als ik thuis ben, wil ik weg en als ik weg ben, wil ik naar huis. Zolang ik mijn tijd kan invullen zoals ik het zelf wil, zie ik mij nog een tijdje voortdoen", zegt Lefevere.

Het was ook een evolutie in het wielrennen die de manager noopte om een radicale beslissing te nemen. "Ik kon door die korte sponsorcontracten nooit over de lange termijn spreken, terwijl de concurrentie begon te gooien met contracten van 5 jaar. Ofwel stap je mee in dat verhaal ofwel stop je. Ik ben 66 en dacht: ik ga nu all the way of ik stop."

Lefevere heeft alvast gemerkt dat Deceuninck-Quick Step populairder is dan ooit in het peloton. "Wij zijn niet langer de vragende partij. Iedereen wil plots naar ons komen. Ik zit zeker niet verlegen om kandidaturen. Sagan? Dat is geen gemakkelijk dossier. Binnenkort moet er iets beslist worden."