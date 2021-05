Bokslegende Pacquiao (42) stapt na afwezigheid van 2 jaar terug in de ring

De inzet in Las Vegas is ook hoog. Pacquiao en Spence zullen strijden om de IBF- en WBC-gordels bij de weltergewichten. Het was Pacquiao zelf die het nieuws bekendmaakte via zijn sociale media accounts.

Met Spence kiest Pacquiao zich in elk geval geen gemakkelijk slachtoffer uit. De Amerikaan won tot dusver al zijn 27 kampen (21 met KO). Pacquiao kondigde eerder al aan een comeback te maken tegen de Ierse MMA-ster Conor McGregor, maar van dat plan kwam niets in huis.

De laatste kamp van Pacquiao was tegen Keith Truman in juli 2019. Hij was in het verleden wereldkampioen in 6 verschillende gewichtscategorieën. Intussen is de bokser ook al enkele jaren actief in de Filipijnse politiek als verkozen senator.