Renaat Schotte na rit 11: "Almeida was modelploegmaat voor Evenepoel"

Was de tik te verwachten? Had João Almeida meer kunnen doen? En wat betekent dit voor de rest van de Giro? Na rit 11 beheersen 3 hamvragen de debatten rond het tijdverlies van Remco Evenepoel. Renaat Schotte, onze man in Italië, geeft antwoord.

Was dit tijdverlies te verwachten?

Renaat Schotte: "Op basis van de eerste 10 dagen niet. Ik had het eerlijk gezegd niet zien aankomen op deze manier. Maar ik wil het ook geen echte offday noemen. Dan had Evenepoel makkelijk 5 minuten verspeeld." "Het was duidelijk toen hij altijd snel wegzakte en op de laatste beklimming begon te laveren dat we niet met dezelfde Evenepoel te maken hadden als in de eerste 10 dagen. Maar Evenepoel is niet volledig weggereden, hé. Hij kende een kwaad moment en geraakte geïsoleerd. Dan heeft hij al bij al nog goed stand gehouden."

Misschien was het eerder een mentale kwestie. Het was duidelijk dat onverharde stroken niet Evenepoels grote liefde wegdragen. Renaat Schotte

"Bovendien maakte Evenepoel vooraf ook al duidelijk dat die onverharde stroken niet zijn grote liefde wegdragen. Zijn vrees is waarheid geworden." "Evenepoel reed nog maar één keer eerder in vergelijkbare omstandigheden. Misschien heeft dat zich in zijn hoofd genesteld en was het veeleer een mentale kwestie." "Bovendien werd gisteren duidelijk dat Evenepoel nog progressiemarge heeft wat stuurmanskunsten betreft. Vooral bij "Strade Bianche"-ritten zoals deze zal dat nodig zijn."

Had ploegmaat Almeida meer kunnen doen?

"Ik snap de commotie niet. Zonder Almeida had Evenepoel minstens 3 minuten verloren. Ik heb de Portugees zichzelf zien leegrijden voor zijn ploegmaat." "Weet je, de communicatie is gewoon een probleem in deze regio. De helft van de tijd heb je geen netwerk - voor de radioverbindingen van de ploegen is dat niet goed."

Voor mij was Almeida een modelploegmaat. Renaat Schotte

"Almeida zal wellicht niet geweten - en ook niet verwacht - hebben dat Evenepoel achterop geraakte. Maar nadien heeft hij schitterend werk afgeleverd." "Ik weet niet hoe de rest van de wereld de koers bekijkt, maar voor mij was Almeida een modelploegmaat. Met 2 hebben ze het schip goed rechtgehouden."

Baart dit zorgen voor de rest van de Giro?

"Dat hoeft niet per se het geval te zijn. Donderdag staat er een verraderlijke rit op het programma in het tussengebergte. Misschien wordt er niet gekoerst, maar als dat wel het geval is en Evenepoel kent weer een moeilijke dag... Dan kunnen we mogelijk van een tendens spreken." "Zaterdag zullen we sowieso meer weten. Ach, er is nog zoveel koers in deze Ronde van Italië... Evenepoel heeft een veldslag verloren, nog niet de oorlog. Vandaag zit hij in het verliezende kamp, maar de Giro-geschiedenis staat bol van de omwentelingen."

Evenepoel heeft een veldslag verloren, nog niet de oorlog. Renaat Schotte