20-jarige Nederlander houdt Romain Grosjean van 1e zege in IndyCar

Rinus van Kalmthout heeft Romain Grosjean zijn eerste overwinning in de IndyCar ontzegd. Grosjean vertrok op het wegcircuit van Indianapolis vanaf de poleposition, maar verloor halverwege de race de leiding aan Van Kalmthout.

De jonge Nederlander vertrok vanaf plaats 7, maar reed een indrukwekkende race met een inhaalmanoeuvre om van te smullen (zie video onder). "Als kind had ik nooit gedacht om op mijn 20e te kunnen zeggen dat ik een IndyCar-race winnaar ben."

Zoek in de Verenigde Staten trouwens niet naar Van Kalmthout op de erelijst van de Grand Prix in Indianapolis. De Amerikanen vinden zijn naam te moeilijk om uit te spreken en dus staat Van Kalmthout bekend als "Veekay", de initialen van zijn achternaam.

Een eerste zege in de Indycar voor "Veekay", maar niet voor Grosjean. Die is bezig aan zijn eerste seizoen in de IndyCar nadat eind vorig jaar zijn contract bij Haas in de F1 niet werd verlengd.

Toch zag Grosjean het vooral positief in. "Het was fantastisch om de poleposition te pakken en te strijden voor de zege." Na zijn horrorcrash in de GP F1 van Bahrein kan Grosjean een tweede plaats relativeren. Dat maakte zijn post op Instagram duidelijk.