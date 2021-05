Roeiduo Claeys-De Loof mist laatste tickets voor Tokio

Ruben Claeys en Pierre De Loof zullen komende zomer niet op de Olympische Spelen roeien. Het dubbeltweeduo is er op het olympisch kwalificatietoernooi in Luzern (Zwi) niet in geslaagd om een van de laatste tickets te bemachtigen. De top 2 van de finale mag naar Tokio, de Belgen gingen er in de halve finale uit.