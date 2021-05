Dalemans snelt naar winst op 3.000 meter steeple in Karlsruhe

Met haar knappe prestatie in Duitsland schuift de 30-jarige Dalemans op naar de 4e plaats op de Belgische ranking aller tijden. Toch lijkt een rechtstreeks ticket voor de Olympische Spelen niet meteen binnen handbereik te liggen. Daar is namelijk een tijd van 9'30"00 voor nodig.

Toch maakt Dalemans nog steeds kans om zich via de olympische ranking voor Tokio te kwalificeren. Maar dan zal de atlete wel nog 2 keer een gelijkaardige prestatie als in Karlsruhe moeten neerzetten. Enkel dan zit een olympisch ticket er nog in.

De olympische kwalificatieperiode eindigt op 29 juni. De tijd dringt dus als Dalemans haar uitstekende vorm nog wil zien te verzilveren.