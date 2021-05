Van der Poel rijdt Tour en mikt op mountainbikegoud in Tokio: "Lastige route"

Tour én Spelen: een makkelijke combinatie wordt dat niet, zelfs niet voor Mathieu van der Poel. "Normaal zou ik vorig jaar de Spelen hebben gereden en had ik me dit jaar op de Tour de France kunnen focussen", vertelt de Nederlander.

"Het is een lastige route naar de Spelen door ook de Tour de France te rijden. Maar het is belangrijk voor het team en de sponsoren dat ik meerijd en de Tour overslaan is dus geen optie", beseft hij.



Of Van der Poel de Tour uitrijdt of niet, moet hij nog bespreken met zijn team. "Maar ik zal tijdens de Ronde van Frankrijk de Spelen wel in het achterhoofd houden", klinkt het.

Van der Poel zal in de komende hoogtestage de trainingen op de wegfiets afwisselen met die op de mountainbike. "Daarna zal ik er ook nog af en toe op trainen en na de Tour zal ik tot aan de Spelen alleen op de mountainbike rijden."

"Ik heb enkele zware trainingen nodig om weer aan die positie gewend te raken. Nu heb ik tussendoor ook op de wegfiets getraind."