Remco Evenepoel: "Met 60,5 kilogram sta ik scherper dan ooit"

Quinten Hermans: "Als ik met een klein groepje naar meet kan, zal ik er dichtbij zijn"

Een van de debutanten in de Giro dit jaar heet Quinten Hermans. De renner van Intermarché-Wanty Gobert heeft er zin in. "Het is mijn allereerste grote ronde. Het zal zwaar zijn, maar ik kijk ernaar uit om drie weken af te zien." Hermans reed een sterk voorjaar. "Ik hoop dat ik dat kan doortrekken." Is het realistisch om meteen te mikken op ritwinst? "Ik denk dat wel. Ik ben niet het type renner dat alleen moet binnenkomen. Het is een heel selectief parcours dus er is wel een kans dat ze renners een vrijgeleide geven in de finale soms. Dan zullen ze me er altijd moet afrijden want ik heb wel vertrouwen in mijn sprint. Als ik met een klein groepje naar de meet kan, kan ik er dichtbij zijn." "Ik heb het roadbook niet grondig bestudeerd, de ploegleiders wel. We hebben nog enkele dagen om een plan te maken. Ik bekijk het dag per dag. Als je aan de start voelt dat je goede benen hebt, dan moet je op dat gevoel afgaan. Je kan er etappes uitpikken, maar als je dan net de benen niet hebt..." "Wie gaat winnen? Ik denk Remco Evenepoel. Ik heb hem gezien op de Teide. Ze proberen de druk af te houden, maar hij staat met ambitie aan de start."

Remco Evenepoel: "Sta scherper dan ooit: 60,5 kilogram"

Ook Remco Evenepoel maakt zijn debuut. Na maanden blessureleed tempert hij zelf heel graag de verwachtingen. "De teampresentatie was speciaal. Ik had wel wat kriebels toen ik op het podium kwam. Het heeft lang geduurd, te lang. Het voelt goed om terug te zijn en ik heb er zin in." "Ik heb de Strade-rit verkend, voor de rest niets. Ik denk niet dat er veel renners verkend hebben. Het parcours van de tijdrit zal ik 's ochtends verkennen." Evenepoel is officieel de knecht van Jaoa Almeida, maar hij ziet er wel messcherp uit. "Scherper dan ooit? Klopt. Ik weet dat jullie van cijfertjes houden, ik zal een cadeau geven: 60,5 kilogram."

Jens Keukeleire: "De shirts zijn heel geslaagd, ben blij dat ik er eentje heb"

In de nieuwe outfit van zijn ploeg kan Keukeleire niet anders dan de Giro kleuren. "Vorig jaar waren de meningen nog verdeeld, maar dit vind ik heel geslaagd. We mogen onze roze trui niet aandoen en ik denk dat Rapha daar eigenlijk heel blij mee is. Ik ben ook blij dat ik er eentje heb dit jaar." "De benen zijn goed. Het voorjaar was een beetje woelig, maar ik heb daarna een paar dagen rust genomen. Dat heeft deugd gedaan. Ik ben blij om hier weer te zijn want het is al van 2013 geleden. Ritwinst? Mijn taak is hier duidelijk om de kopman te helpen. Maar als de kans komt, zal ik ze niet laten liggen." De kopman van Keukeleire is Hugh Carthy. "Hij mag met ambitie starten. In de Vuelta was hij in de laatste week het sterkst vorig jaar. Hij heeft hier ervaring en het is zijn favoriete koers. Ik zie hem heel dicht eindigen." "Evenepoel? We zijn allemaal heel benieuwd, heel de wielerwereld, denk ik. Ik hoop dat hij geen last meer heeft en de oude Remco wordt."

Tim Merlier: "Dit is een nieuwe fase in mijn carrière"