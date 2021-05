Barcelona-Chelsea is onuitgegeven affiche voor CL-finale bij de vrouwen

Olympique Lyon, de ploeg van Janice Cayman, had de voorbije 5 jaar de Champions League bij de vrouwen gewonnen, maar nu sneuvelde het in de kwartfinales in een Frans onderonsje met PSG.

Toen al was duidelijk dat Barcelona dé te kloppen ploeg zou worden dit seizoen. Toch had Barça alle moeite van de wereld om zich over 2 matchen van PSG te ontdoen. Na de 1-1 uit de heenmatch leek Lieke Martens met 2 goals in het eerste halfuur voor de zekerheid te zorgen.

Katoto bracht weer spanning in de match, maar een remontada van PSG zat er niet meer in. Na 2019 bereikt Barcelona zo voor de 2e keer in zijn geschiedenis de CL-finale.

Voor tegenstander Chelsea is die finale zelfs een primeur. Chelsea had de heenmatch bij Bayern met 2-1 verloren, maar het zette dat in de return met 4-1 glorieus recht.

Op 10 minuten van het einde stevenden we nog op verlengingen af, maar Pernille Harder (tweevoudig Europees Speelster van het Jaar) en Fran Kirby maakten het toch nog binnen 90 minuten af. Het is van Arsenal in 2007 geleden dat een Engelse ploeg de CL-finale wist te bereiken.