F1-pret in Portugal: Verstappen moet naar tandarts, Vettel stopt te vroeg

Mercedes heeft zijn snelheid getoond in de eerste twee oefenritten van de GP van Portugal, maar Max Verstappen hijgt in de nek van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Maar er viel nog een pak meer te zien op het circuit van Portimao: een overzicht.

Na de overwinning van Max Verstappen in Italië krijgt het titelgevecht in de Formule 1 een nieuw hoofdstuk in Portugal. Mercedes toonde alvast zijn snelheid in de eerste twee oefensessies. Valtteri Bottas klokte de snelste tijd in de eerste oefenrit, Hamilton in de tweede. Max Verstappen moest in beide sessies vrede nemen met de 2e tijd. De Nederlander volgde in de 2e oefenrit op 0"143 van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

Volg hier een rondje met Valtteri Bottas:

Verstappen moet naar de tandarts

Max Verstappen (Red Bull) klaagde in de 1e oefenrit over zijn banden. Door de trillingen kon hij amper het circuit zien, klonk het. "Als het te gevaarlijk is, moet je naar de pitstraat komen", adviseerden zijn mecaniciens. Maar Verstappen geeft niet zo snel op. "Ik ga na dit weekend wel naar de tandarts", antwoordde hij met een kwinkslag.

Was het nu Ferrari, Aston Martin of McLaren?

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel stapte dit seizoen over van Ferrari naar Aston Martin. Of was het McLaren? De Duitser was alvast zelf even in de war in de pitstraat en stopte voor de verkeerde pitbox.

In de gaten houden: de ijzersterke tijd van Alpine