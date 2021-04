Erik ten Hag blijft Ajax trouw ondanks Engelse interesse: "Ben hier gelukkig"

Al iets meer dan 3 jaar is Erik ten Hag de trainer van Ajax. Hij verruilde in december van 2017 Utrecht voor de hoofdstad en won de beker en titel in 2019. Daar wil de Nederlander een vervolg aan breien. Ook dit seizoen is Ajax op weg naar de dubbel in Nederland.

Ten Hag reageerde opgewekt op het nieuws: "Ik weet met wie ik hier werk, wat de ideeën zijn en welke doelen we hebben. Ik weet ook wat de volgende stappen zijn die we kunnen zetten. Kortom, ik ben hier gelukkig."