Vandenbempt: "Bayats gedrag is slag in gezicht van wie nog publiek in stadion wil"

Zonder 18 op 18 van beginfase is Charleroi slechtste leerling van de klas

"Dat is heel slecht gedaan natuurlijk. Ondanks veel transfers ook, maar toch is het straf dat Mehdi Bayat zich moet komen verantwoorden. De fans zijn blijkbaar vergeten van waar de club komt. Onder zijn oom (Abbas Bayat) was het toch andere koek. Elk jaar moesten ze hun beste spelers verkopen."

"Charleroi was als een komeet aan de competitie begonnen met 18 op 18, maar ik heb het even uitgeteld, daarna hebben ze nog 24 punten in 28 machen gehaald. Zonder die 18 punten van het begin zou Charleroi allerlaatste staan."

Coronamaatregelen aan laars lappen

Peter Vandenbempt had ook respect voor het discours van Mehdi Bayat tegenover de boze fans (zie video). "Voor het temmen van de fans verdient hij lof. Hij moest ook optreden."

Maar dan volgde een grote "maar". "Dat je er als voorzitter van de voetbalbond in slaagt om het op deze manier te doen en alle geldende maatregelen aan je laars te lappen voor de ogen van voetbalminnend, maar vooral voetbalhatend België, vind ik onbegrijpelijk."

"Tot op vandaag mogen we met vier samenkomen buiten. Als studenten in een stadspark samenkomen, worden ze weggejaagd door de politie. Zijn mondmasker hinderde Bayat blijkbaar te veel, want dat hing van in het begin onder zijn neus." (Later ging zijn mondmasker helemaal uit.)



"En dat op een moment dat er mensen al maanden bezig zijn om bij de politieke wereld te lobbyen om toch misschien nog een paar wedstrijden publiek toe te laten in stadion. Dit is onbegrijpelijk."

"Het is een slag in het gezicht van de mensen die daar keihard aan werken. En het is ook niet de eerste keer dat Bayat dit doet."