Tom Dumoulin is te gast in Amstel Gold Race: "Aan koersen denkt hij nog niet"

Wout van Aert en Primoz Roglic kregen vanmiddag aanmoedigingen van niemand minder dan Tom Dumoulin.

Jumbo-Visma moet de 30-jarige Dumoulin al 3 maanden missen, nadat hij een tijdelijke stop had aangekondigd. Of hij ooit nog zal terugkeren in competitie, is nog niet duidelijk.

Dumoulin werd hier en daar al op de fiets gespot. Vandaag is hij te gast in de wielerkaravaan zelf, in de Amstel Gold Race. Dumoulin woont maar op een steenworp van het parcours. "Maar aan koersen denkt hij nog niet", weet de NOS.

Op de erelijst van Dumoulin prijken onder meer de eindzege in de Giro (2017), de wereldtitel in het tijdrijden (2017) en 3 etappes in de Tour.